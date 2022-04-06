Діти відповідальні за батьків: у ЄС знайшли новий спосіб покарати путіна через Україну

Двом донькам російського диктатора путіна загрожують санкції.

Після того, як увесь світ дізнався про звірства російських військ проти мирного населення в Бучі та інших містах України, Захід готується вводити нові санкції проти росії. Так у ЄС планують запровадити санкції щодо двох дочок путіна у рамках останнього раунду обмежень.

Про це повідомляє американський канал новин Fox Business.

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Як зазначається, запровадження санкцій проти доньок путіна додасть найближчих родичів російського диктатора до зростаючого списку осіб, які зазнали санкцій у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Відомо, що путін не говорить публічно про свою сім’ю. Офіційно відомо про двох дочок путіна, народжених у його шлюбі з Людмилою Шкребневою: старша дочка Марія народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, а молодша Катерина — 31 серпня 1986 року в Дрездені. З чуток у путіна є й інші діти, зокрема четверо дітей від його давньої пасії олімпійській чемпіонці Аліни Кабаєвої.

Держави-члени ЄС ще мають схвалити санкції, які входять до десятків нещодавно запропонованих адресних заборон на поїздки та заморожування активів щодо російських бізнесменів, політиків, чиновників та членів їхніх сімей.

Зазначимо, що офіційні особи ЄС оголосили подробиці про інші нові санкції. Черговий санкційний пакет включатиме заборону на імпорт російського вугілля, скорочення доступу російських автоперевізників і суден до блоку, обмеження, спрямовані проти олігархів та їхніх сімей, а також блокування експорту деяких видів високотехнологічного обладнання.

У свою чергу, в Україні наголошують – цього мало, і головним санкційним ударом по країні-агресору має бути пряме ембарго на всі енергоресурси, або непрямі заходи – закриття портів для товарів.