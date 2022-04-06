Дети в ответе за родителей: в ЕС нашли новый способ наказать путина из-за Украины

Двум дочерям российского диктатора путина грозят санкции.

После того, как весь мир узнал о зверствах российских войск против мирного населения в Буче и других городах Украины, Запад готовится вводить новые санкции против россии. Так в ЕС планируют ввести санкции в отношении двух дочерей путина в рамках последнего раунда ограничений.

Об этом сообщает американский канал новостей Fox Business.

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Как отмечается, введение санкций против дочерей путина добавит ближайших родственников российского диктатора к растущему списку лиц, подвергшихся санкциям в ответ на вторжение россии в Украину.

Известно, что путин не говорит публично о своей семье. Официально известно о двух дочерях путина, рожденных в его браке с Людмилой Шкребневой: старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина — 31 августа 1986 года в Дрездене. По слухам у путина есть и другие дети, в частности четверо детей от его давней пассии олимпийской чемпионке Алины Кабаевой.

Государства-члены ЕС еще должны одобрить санкции, которые входят в число десятков недавно предложенных адресных запретов на поездки и замораживания активов в отношении российских бизнесменов, политиков, чиновников и членов их семей.

Отметим, что официальные лица ЕС объявили подробности о других новых санкциях. Очередной санкционный пакет будет включать в себя запрет на импорт российского угля, сокращение доступа российских автоперевозчиков и судов в блок, ограничения, направленные против олигархов и их семей, а также блокирование экспорта некоторых видов высокотехнологичного оборудования.

В свою очередь в Украине подчеркивают – этого мало, и главным санкционным ударом по стране-агрессору должно быть прямое эмбарго на все энергоресурсы, или косвенные меры — закрытие портов для товаров.