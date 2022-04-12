Укр

Еще одна страна ввела санкции против дочерей путина

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Япония ввела санкции против путина и лаврова Новость обновлена 12 апреля 2022, 08:42
Япония ввела санкции против путина и лаврова

Япония вводит новые санкции против россии, включая семьи путина и лаврова.

Во вторник, 12 апреля, Япония ввела дополнительные санкции против россии, заморозив активы 398 российских граждан, включая двух взрослых дочерей путина, Катерину Тихонову и Марию Воронцову.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Согласно сообщению, новые меры также касаются членов семьи министра иностранных дел россии сергея лаврова, а именно его жены Марии Лавровой и дочери Екатерины Винокуровой.

Отметим, с начала вторжения россии в Украину, Япония последовательно расширяла свои санкции против рф, включая запрет на российский импорт, такой как уголь и водка, сокращение новых инвестиций и замораживание активов, принадлежащих крупным банкам.

Напомним, другие страны, включая США и Великобританию, также ввели санкции против семей путина и лаврова.

Британские активы Тихоновой, Воронцовой и Винокуровой подлежат заморозке, им запрещен въезд на территорию Британии.

В кремле заявили, что россия ответит на новые санкции, пригрозив ответными мерами.

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#Япония #Путин #Санкции
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