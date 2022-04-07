Укр

В кремле отреагировали на санкции против дочерей путина

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Дмитрий Песков Новость обновлена 07 апреля 2022, 12:56
Дмитрий Песков

В Кремле пригрозили ответными мерами.

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил, что россия ответит на новые санкции США, которые касаются дочерей путина.

Об этом сообщает издание "Медуза".

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"Реакция, как и на все остальные санкции. Сами по себе эти санкции – это продолжение оголтелой линии на введение разных рестрикций", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, введение санкций в отношении членов семей российских чиновников и бизнесменов, говорит само за себя и не нуждается в какой-либо оценке.

Он добавил, что россия обязательно будет отвечать на новые западные санкции и сделает это так, как посчитает необходимым.

Отметим, что 6 апреля Белый дом объявил о санкциях против дочерей кровавого диктатора владимира путина, а также жены и дочери главы МИД рф Сергея Лаврова. Новые санкции США также затрагивают зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и премьер-министра рф Михаила Мишустина.

Теги:
#Путин #Санкции #Евросоюз
Дмитрий Песков
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