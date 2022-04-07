У кремлі відреагували на санкції проти доньок путіна
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У Кремлі пригрозили відповісти.
Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що росія відповість на нові санкції США, які стосуються дочок путіна.
Про це повідомляє видання " Медуза".
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"Реакція, як і на всі інші санкції. Самі по собі ці санкції – це продовження шаленої лінії на введення різних рестрикцій", — сказав представник Кремля.
За словами Пєскова, запровадження санкцій щодо членів сімей російських чиновників і бізнесменів, говорить саме за себе і не потребує будь-якої оцінки.
Він додав, що росія обов’язково відповідатиме на нові західні санкції і зробить це так, як вважає за необхідне.
Зазначимо, що 6 квітня Білий дім оголосив про санкції проти доньок кривавого диктатора володимира путіна, а також дружини та дочки глави МЗС росії Сергія Лаврова. Нові санкції США також зачіпають заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та прем’єр-міністра росії Михайла Мішустіна.
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