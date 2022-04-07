Рус

У кремлі відреагували на санкції проти доньок путіна

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1451
Дмитро Пєсков Новина оновлена 07 квітня 2022, 12:56
Дмитро Пєсков

У Кремлі пригрозили відповісти.

Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що росія відповість на нові санкції США, які стосуються дочок путіна.

Про це повідомляє видання " Медуза".

Надійне джерело новин про війну

"Реакція, як і на всі інші санкції. Самі по собі ці санкції – це продовження шаленої лінії на введення різних рестрикцій", — сказав представник Кремля.

За словами Пєскова, запровадження санкцій щодо членів сімей російських чиновників і бізнесменів, говорить саме за себе і не потребує будь-якої оцінки.

Він додав, що росія обов’язково відповідатиме на нові західні санкції і зробить це так, як вважає за необхідне.

Зазначимо, що 6 квітня Білий дім оголосив про санкції проти доньок кривавого диктатора володимира путіна, а також дружини та дочки глави МЗС росії Сергія Лаврова. Нові санкції США також зачіпають заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та прем’єр-міністра росії Михайла Мішустіна.

Теги:
#Путін #Санкції #Євросоюз
Дмитро Пєсков
Новини Росії
У кремлі відреагували на санкції проти доньок путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Пєсков
У кремлі відреагували на санкції проти доньок путіна
Дата публікації
Категорія
Україна переможе
З 9 напрямків, на яких наступали окупанти, залишилося 2,5 – Арестович
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що на переговорах із росією треба врахувати Білорусь
Дата публікації
Категорія
Німеччина є основним імпортером російського вугілля до ЄС
Євросоюз відмовиться від російського вугілля, але не зараз: Reuters озвучило терміни
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 7 квітня
Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції