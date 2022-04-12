У российского музыканта-путиниста в Италии нашли десятки участков, дворец и парк аттракционов

Команда Навального обнаружила у Валерия Гергиева в восьми городах Италии десятки объектов недвижимости

Во вторник, 12 апреля, команда Алексея Навального провела расследование о финансовом состоянии очередного друга президента рф путина — известного российского дирижера Валерия Гергиева.

Об активах руководителя Мариинского театра рассказали в новом видео на YouTube "Алексей Навальный".

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"Один из самых активных сторонников и доверенное лицо владимира путина скрывает, что у него есть квартира в Нью-Йорке и огромные владения по всей Италии", — говорится в описании.

В результате расследования стало известно, что кроме недвижимости в самой россии и США, в Италии у Гергиева ее насчитывается на 100 миллионов евро, в том числе вилла, дворец и парк аттракционов.

Недвижимость "посла путина в мире культуры" в Италии:

вилла в элитном закрытом поселке Olgiata Country Club в часе езды от Рима;

Olgiata Country Club в часе езды от Рима

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мыс площадью 5,5 га и земельный участок в небольшом городке Масса-Лубренсе недалеко от Неаполя;

полгектара сельскохозяйственной земли, парк аттракционов, баскетбольное поле и ресторан United Tastes of Hamerica's в Римини;

800 тыс. кв. м земли в Милане;

палаццо Барбариго и ещё один дворец XV века в Венеции, там же– помещение с рестораном 1775 года на площади Сан-Марко.

Известно, что с 2017 года Валерий Гергиев не декларирует свое имущество. Дирижер в личных целях пользуется средствами из своего благотворительного фонда, созданного для поддержки молодых музыкантов и популяризации классической музыки в россии. Деньги в организацию поступают, в том числе от российских олигархов и госкомпаний.

Валерия Гергиева называют "теневым министром иностранных дел", олицетворяющим россию за рубежом. Он активный сторонник режима путина: призывает голосовать за него в предвыборных роликах. В начале марта 2022 года Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии, где он был главным дирижером, за отказ дистанцироваться от войны с Украиной.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Предыдущий приговор в 3,5 года тюрьмы Навальный получил в феврале 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал журналистам о своем пребывании за решеткой.