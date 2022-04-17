Прем’єр Італії розповів про розмову з путіним: "Коли ти побачишся із Зеленським?"

Офіційний Рим не бачить сенсу у телефонних дзвінках путіну.

У неділю, 17 квітня, на 53-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Італії заявили, що кривавий диктатор володимир путін не зацікавлений у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським і пошуках миру.

Про це повідомив прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі в інтерв’ю Della Sera.

Драґі розповів, що до останнього сподівався, що путін не розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. Прем’єр-міністр Італії зізнався, що думав, що росія швидко переможе, проте він не врахував героїчний народ України та ЗСУ. Крім того, Драґі розповів, як просив путіна особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, проте той відповів відмовою.

"Я його (путіна — ред.) запитав: "Коли ти побачишся з Зеленським? Тільки ви двоє можете розв’язати ці вузли". Він відповів: "час ще не настав". Я наполягав: "прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "ні, час ще не настав", — розповів Драґі.

Італійський прем’єр наголосив, що після жахів Бучі з путіним немає сенсу говорити, адже "ти просто втратиш час".

"Я завжди захищав Макрона (президент Франції часто намагався переконати путіна припинити війну — Ред.) і продовжую стверджувати, що як нинішній президент країни ЄС він має рацію, намагаючись спробувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене складається враження, що жах війни з її бійнями, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, абсолютно не залежить від слів та телефонних дзвінків, які вони роблять", — додав Драґі.

Раніше в Україні відреагували на бесіду канцлера Австрії з путіним. До слова, Зеленський вважає, що президент росії здатний застосувати тактичне ядерне озброєння в Україні.