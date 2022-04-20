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Україна вже отримала від Заходу винищувачі: подробиці Пентагону

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Українські літаки Новина оновлена 20 квітня 2022, 00:39
Українські літаки

У США кажуть, що Україна отримала все необхідне збільшення кількості своєї бойової авіації

Україна отримала від США та інших країн світу бойову авіацію та запчастини для своїх винищувачів.

Як повідомляє CNN, про це розповів прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Він не став вдаватися до деталей, але зазначив, що українці отримали необхідні "платформи та деталі", щоб мати можливість збільшити чисельність свого флоту та бойової авіації.

Зазначається, що США допомогли з доставленням додаткових запасних частин, але не перевозили "цілий" літак. Про те, звідки надійшла авіація і які саме літаки були передані в Пентагоні, повідомляти не стали.

Як повідомлялося раніше, 17 квітня в Україну почали надходити перші партії із нового пакету військової допомоги США на 800 мільйонів доларів. У ньому США обіцяли передати 11 вертольотів Мі-17, 18 гармат калібру 155-мм, що буксируються, і близько 300 дронів-камікадзе Switchblade, а також інше обладнання та снаряди.

19 квітня у США, Великій Британії та Канаді заявили, що незабаром Україна отримає від них ще більше важкої артилерії.

Крім того, про постачання бронетехніки повідомили Нідерланди, а Румунія схвалила передачу зброї із резервів Міноборони.

Теги:
#Україна #США
Українські літаки
Україна
Україна вже отримала від Заходу винищувачі: подробиці Пентагону
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