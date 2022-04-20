Украина уже получила от Запада истребители: подробности от Пентагона
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В США говорят, что Украина получила все необходимое для увеличения количества своей боевой авиации
Украина получила от США и других стран мира боевую авиацию и запчасти для своих истребителей.
Как информирует CNN, об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он не стал вдаваться в детали, но отметил, что украинцы получили необходимые "платформы и детали", чтобы иметь возможность увеличить численность своего флота и боевой авиации.
Отмечается, что США помогли с доставкой дополнительных запасных частей, но не перевозили "целый" самолет. О том, откуда поступила авиация и какие именно самолеты были переданы в Пентагоне сообщать не стали.
Как сообщалось ранее, 17 апреля в Украину начали поступать первые партии из нового пакета военной помощи США на 800 миллионов долларов. В нем США обещали передать 11 вертолетов Ми-17, 18 буксируемых орудий калибра 155-мм и около 300 дронов-камикадзе Switchblade, а также другое оборудование и снаряды.
19 апреля в США, Великобритании и Канаде заявили, что вскоре Украина получит от них еще больше тяжелой артиллерии.
Кроме того, о поставках бронетехники сообщили Нидерланды, а Румыния одобрила передачу оружия из резервов Минобороны.
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