Украина уже получила от Запада истребители: подробности от Пентагона

В США говорят, что Украина получила все необходимое для увеличения количества своей боевой авиации

Украина получила от США и других стран мира боевую авиацию и запчасти для своих истребителей.

Как информирует CNN, об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он не стал вдаваться в детали, но отметил, что украинцы получили необходимые "платформы и детали", чтобы иметь возможность увеличить численность своего флота и боевой авиации.

Отмечается, что США помогли с доставкой дополнительных запасных частей, но не перевозили "целый" самолет. О том, откуда поступила авиация и какие именно самолеты были переданы в Пентагоне сообщать не стали.

Как сообщалось ранее, 17 апреля в Украину начали поступать первые партии из нового пакета военной помощи США на 800 миллионов долларов. В нем США обещали передать 11 вертолетов Ми-17, 18 буксируемых орудий калибра 155-мм и около 300 дронов-камикадзе Switchblade, а также другое оборудование и снаряды.

19 апреля в США, Великобритании и Канаде заявили, что вскоре Украина получит от них еще больше тяжелой артиллерии.

Кроме того, о поставках бронетехники сообщили Нидерланды, а Румыния одобрила передачу оружия из резервов Минобороны.