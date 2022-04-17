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В Украину начала поступать помощь из новейшего пакета США: какое оружие получают ВСУ

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Вертолет Ми-17, 155-мм гаубица и дрон Switchblade Новость обновлена 17 апреля 2022, 10:22
Вертолет Ми-17, 155-мм гаубица и дрон Switchblade

Украинские бойцы получат вертолеты, пушки и новейшие дроны.

В Белом доме сообщили, что в Украину начали поступать грузы из новейшего пакета помощи, анонсированные администрацией президента США Джо Байдена.

Об этом пишет CNN ссылаясь на представителя Белого дома.

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"Президент Байден на этой неделе утвердил дополнительный пакет оружия, боеприпасов и помощи в обеспечении безопасности Украины на сумму 800 миллионов долларов", — сказано в сообщении.

США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, которые некоторые чиновники из администрации Байдена несколько недель назад сочли слишком большим риском эскалации, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

В Министерстве обороны США, отметили, что эта помощь уже "начала поступать".

"Первая партия оружия и техники должна прибыть в регион в ближайшие 24 часа, украинцы заберут их на границе и ввезут в страну", — подчеркнул высокопоставленный представитель министерства обороны.

Напомним, ранее Пентагон показал весь список оружия, который усилит украинскую армию.

Теги:
#США #Оружие #ВСУ
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