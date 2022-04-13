Укр

Вертолеты, дроны-камикадзе и БТР: какое оружие США включили в пакет помощи для Украины

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ВСУ Новость обновлена 14 апреля 2022, 00:01
ВСУ

Украинская армия получит серьезное подкрепление для борьбы с оккупантами.

Соединенные Штаты Америки выделили Украине 800 миллионов долларов для закупки вооружения. Пентагон показал список, в который вошли вертолеты, БТР, гаубицы, дроны и другая мощная техника, которая усилит украинскую армию.

Об этом в среду, 13 апреля, шла речь во время брифинга официального представителя Пентагона Джона Кирби.

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Так, США включили в новый пакет военной помощи для Украины следующие виды вооружения:

  • 11 вертолетов Ми-8/Ми-17 советского производства;
  • 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ним;
  • 200 американских бронетранспортеров М113;
  • 500 ракет для американских современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin;
  • 300 баражировочных дронов Switchblade;
  • 10 радаров для обнаружения артиллерийских снарядов AN/TPQ-36;
  • 2 радара противовоздушной разведки AN|MPQ-64 Sentinel;
  • 100 бронированных многоцелевых машин;
  • мины М18А1 Claymore.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки планируют существенно расширить разведывательные данные, предоставляемые Украине, чтобы Вооруженные силы могли атаковать подразделения российских военных.

Теги:
#Украина #США #Россия #Оружие #Война #Допомога
ВСУ
Украина
Вертолеты, дроны-камикадзе и БТР: какое оружие США включили в пакет помощи для Украины
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