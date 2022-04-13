Вертолеты, дроны-камикадзе и БТР: какое оружие США включили в пакет помощи для Украины
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Украинская армия получит серьезное подкрепление для борьбы с оккупантами.
Соединенные Штаты Америки выделили Украине 800 миллионов долларов для закупки вооружения. Пентагон показал список, в который вошли вертолеты, БТР, гаубицы, дроны и другая мощная техника, которая усилит украинскую армию.
Об этом в среду, 13 апреля, шла речь во время брифинга официального представителя Пентагона Джона Кирби.
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Так, США включили в новый пакет военной помощи для Украины следующие виды вооружения:
- 11 вертолетов Ми-8/Ми-17 советского производства;
- 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ним;
- 200 американских бронетранспортеров М113;
- 500 ракет для американских современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin;
- 300 баражировочных дронов Switchblade;
- 10 радаров для обнаружения артиллерийских снарядов AN/TPQ-36;
- 2 радара противовоздушной разведки AN|MPQ-64 Sentinel;
- 100 бронированных многоцелевых машин;
- мины М18А1 Claymore.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки планируют существенно расширить разведывательные данные, предоставляемые Украине, чтобы Вооруженные силы могли атаковать подразделения российских военных.