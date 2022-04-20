Хто допомагає найбільше? Дослідники підрахували витрати країн на підтримку України після початку вторгнення

США виділили на допомогу Україні більше коштів, ніж усі країни ЄС разом узяті

Дослідники підрахували витрати країн Заходу на допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення росії. Найбільше українцям допомагали США, Польща та Британія.

Про це свідчить інформація з бази даних Ukraine Support Tracker, створена Кільським інститутом світової економіки (Німеччина).

Вчені проаналізували обсяги допомоги виділеній нашій країні у проміжок часу з 24 лютого до 27 березня та склали два графіки, на яких показано витрати країн світу на ці цілі.

Варто зазначити, що в базі даних показані не лише витрати на оборонні потреби, а й гуманітарна та фінансова допомога.

Згідно з зібраною інформацією, найбільша кількість ресурсів була виділена з боку США, сукупна допомога за перший місяць війни склала близько 7,6 мільярда євро, значна частина з яких пішла на постачання озброєння.

Допомога від усіх країн ЄС сумарно склала 2,9 мільярда євро, а також 1,4 мільярда було надано інститутами Євросоюзу і ще два мільярди було виділено Європейським інвестиційним банком. Проте всі вони разом узяті не дотягують до тих обсягів допомоги, які були виділені лише США.

Дослідники зазначають, що вони не завжди мають змогу відстежити військові поставки, оскільки ці процеси не завжди прозорі.

Водночас вони склали ще один графік, який показує виділену допомогу щодо ВВП країни і на ньому трійка лідерів трохи змінилася.

Так, в абсолютні лідери вирвалася Естонія, яка витрачає на потреби України майже 0,8% всього свого ВВП. За нею розташувалися Польща та Литва.

Як повідомлялося раніше, 17 квітня в Україну почали надходити перші партії із нового пакету військової допомоги США на 800 мільйонів доларів. У його рамках до нашої країни прибудуть 11 вертольотів Мі-17, 18 гармат калібру 155-мм, що буксируються, і близько 300 дронів-камікадзе Switchblade, а також інше обладнання та снаряди.

19 квітня у США, Великій Британії та Канаді заявили, що незабаром Україна отримає від них ще більше важкої артилерії.