Кто помогает больше всего? Исследователи подсчитали расходы стран на поддержку Украины после начала вторжения

США выделили на помощь Украине больше средств, чем все страны ЕС вместе взятые

Исследователи подсчитали расходы стран Запада на помощь Украине после начала полномасштабного вторжения россии. Больше всего украинцам помогали США, Польша и Британия.

Об этом свидетельствует информация из базы данных Ukraine Support Tracker, которая была создана Кильским институтом мировой экономики (Германия).

Ученые проанализировали объемы помощи выделенной нашей стране в промежуток времени с 24 февраля до 27 марта и составили два графика, на которых отображены расходы стран мира на эти цели.

Стоит отметить, что в базе данных показаны не только расходы на оборонные нужды, но также гуманитарная и финансовая помощь.

Согласно собранной информации, наибольшее количество ресурсов было выделено со стороны США, совокупная помощь за первый месяц войны составила около 7,6 миллиарда евро, значительная часть из которых ушла на поставки вооружения.

Помощь от всех стран ЕС суммарно составила 2,9 миллиарда евро, также 1,4 миллиарда были предоставлены институтами Евросоюза и еще два миллиарда были выделены Европейским инвестиционным банком. Однако все они вместе взятые не дотягивают до тех объемов помощи, которые были выделены одними лишь США.

Исследователи отмечают, что у них не всегда есть возможность отследить военные поставки, поскольку эти процессы не всегда прозрачны.

Вместе с тем они составили и еще один график, который отображает выделенную помощь относительно ВВП страны и на нем тройка лидеров слегка поменялась.

Так в абсолютные лидеры вырвалась Эстония, которая тратит на нужды Украины почти 0,8% всего своего ВВП. За ней расположились Польша и Литва.

Как сообщалось ранее, 17 апреля в Украину начали поступать первые партии из нового пакета военной помощи США на 800 миллионов долларов. В его рамках в нашу страну прибудут 11 вертолетов Ми-17, 18 буксируемых орудий калибра 155-мм и около 300 дронов-камикадзе Switchblade, а также другое оборудование и снаряды.

19 апреля в США, Великобритании и Канаде заявили, что вскоре Украина получит от них еще больше тяжелой артиллерии.