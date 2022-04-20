В Пентагоне уточнили, откуда у Украины взялись "новые самолеты" для ВСУ

У Украины действительно станет больше самолетов, но не за счет поставок новых истребителей

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что его слова о том, что Украина получила боевые самолеты от стран Запада не совсем соответствуют действительности.

Об этом сообщает Reuters.

"Я ошибся, сказав, в прошедшем времени, что им дали целые самолеты. Я сожалею по ошибке", — сказал Кирби.

По его словам, партнеры Украины передали ей запчасти к своим самолетам, чтобы украинские защитники смогли восстановить собственную авиацию и тем самым усилить свой воздушный флот.

Спикер Пентагона отметил, что этих запчастей достаточно, чтобы Украина смогла ввести в эксплуатацию больше самолетов, чем "у нее было еще две-три недели назад".

Как сообщалось ранее, 20 апреля Кирби заявил журналистам, что Запад передал Украине "платформы и комплектующие" для украинских боевых самолетов. При этом он уточнил, что "платформа, в данном случае, это самолет".

Напомним, по информации оборонного ведомства США, Украина вскоре получит от них первые 155-мм гаубицы, а также боеприпасы к ним. Кроме того украинских специалистов обучат использованию противоартиллерийских радаров и радарных систем ПВО.