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Марки з російським військовим кораблем закінчуються: як їх можна купити

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Залишилось 100 тисяч одиниць марок серії "Корабель" Новина оновлена 20 квітня 2022, 12:17
Залишилось 100 тисяч одиниць марок серії "Корабель"

"Укрпошта" припиняє продаж марок у відділенні

Російський військовий корабель, який українські прикордонники "послали" у відомому напрямку на початку військового вторгнення росії, став своєрідним символом опору окупантам в Україні, на тлі чого марки "Укрпошти" з ним стали надзвичайно популярними. Однак додатковий тираж не передбачений, на тлі чого залишилося зовсім небагато часу, щоб встигнути їх купити.

Про це вранці 20 квітня попередив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він розповів, що продали вже близько 700 тисяч марок, ще близько 1500 штук продадуть у Києві 20 квітня, після чого продаж у відділеннях "Укрпошти" закінчиться.

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Але виділять тираж ще 100 тисяч марок для інтернет-магазину, де їх можна буде купити в кількості двох штук на одне замовлення.

У четвер, 21 квітня, зробити замовлення зможуть ті, хто оформляв його в перші дні, а з п’ятниці, 22 квітня, замовити марки зможе будь-хто, — сумарно цього вистачить на більш ніж 8300 клієнтів.

Додатково марки відкладуть для членів іноземних делегацій, музейних фондів тощо, а також по одній марці зможуть отримати працівники "Укрпошти".

Надалі в інтернет-магазині та у відділеннях з’являться футболки та інші речі із зображенням марки.

Нагадаємо, що автором фрази "русский военный корабль — иди на**й" став прикордонник Роман Грибов, який так відповів на запит крейсера "Москва" біля острова Зміїний у Чорному морі. Незабаром після цього Романа разом із товаришами по службі взяли в полон.

Як повідомляв "Телеграф", Україна успішно повернула прикордонників додому, а Роман Грибов отримав високу нагороду.

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#Укрпошта #Марки
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