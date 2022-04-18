За марками з "російським військовим кораблем" вишиковуються довгі черги: "Укрпошта" змушена обмежити продажі

За кілька днів "Укрпошта" продала понад півмільйона марок

Марки з "російським воєнним кораблем", які почала продавати "Укрпошта" 12 квітня, виявилися настільки популярними серед українців, що для того, щоб придбати їх люди готові стояти в довгих чергах.

Про це повідомив журналіст Богдан Кутєпов, який теж захотів придбати собі таку.

За його словами, у черзі на Майдані Незалежності у центрі столиці він нарахував аж 837 людей.

Як повідомляє "Українська правда" всього за п’ять днів продажів, "Укрпошта" продала понад півмільйона таких марок, а на онлайн-аукціонах вже почали з’являтися пропозиції щодо продажу таких марок за неймовірними сумами в 1000 доларів і вище.

Сама "Укрпошта" не схвалює подібного спекулювання цінами, оскільки невідомо, куди підуть кошти від їхнього перепродажу. Проте, щоб дозволити якомога більшій кількості людей придбати марку, там уже запровадили обмеження на продаж.

Таким чином, отримати у відділенні більше ніж п'ять аркушів (6 марок на кожному) в одні руки буде неможливо. Через онлайн-покупки можна буде замовити лише три аркуша. Виняток може бути зроблено в індивідуальному порядку для офіційних делегацій чи фондів.

"Оскільки окремі клієнти через інтернет-магазин сформували великі замовлення (максимальне замовлення зафіксовано у розмірі 38 тис. марок в одні руки), попередні замовлення марки через інтернет-магазин будуть скасовані, про що клієнти отримають окреме повідомлення", — повідомили в "Укрпошті".

Як повідомлялося раніше, малюнок на мірці присвячений подіям початку війни, коли російський ракетний крейсер "Москва" зажадав від захисників острова Зміїний скласти зброю і здатися, на що був посланий за відомим напрямком.

Варто зазначити, що увечері 13 квітня крейсер "Москва" був уражений двома крилатими ракетами "Нептун" українського виробництва. Зрештою, спроби росіян врятувати судно не увінчалися успіхом, після чого той вирушив на дно Чорного моря.