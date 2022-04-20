"Не все там так просто": Арестович розповів про бої за Кремінну

На Донбасі тривають запеклі бої

Група окупаційних військ, яка хвалилася захопленням Кремінної (Луганська область), припинила своє існування.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, наступ російських військ на Донбасі не має жодного успіху, однак зазначив, що ситуація навколо Кремінної залишається напруженою.

"Щодо Кремінної, то, скажімо так делікатно, не все там так просто. Навколо неї йдуть бої", — зазначив він.

Арестович каже, що група окупантів "проскочила" через місто і встигла заявити про його взяття, проте тепер "її більше немає".

Також він спростував інформацію про взяття росіянами міста Мар’їнка, але повідомив, що окупанти трохи просунулися у сірих зонах на Донбасі.

"Їм навішали і вони відійшли назад", — сказав Арестович.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 квітня росіяни перейшли у наступ практично по всій лінії фронту на Донбасі. Зокрема голова Луганської ОДА Сергій Гайдай зазначив, що бої йдуть у Рубіжному та Попасній, у зв’язку з чим він закликав мешканців області евакуюватись у безпечне місце, поки ще є така можливість.