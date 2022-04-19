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росія намагається атакувати Донбас по всіх фронтах: з’явилося перше відео

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Армія рф в Україні Новина оновлена 19 квітня 2022, 03:49
Армія рф в Україні

Ситуація на Донбасі загострилася

У ніч на 19 квітня російські окупаційні війська розпочали наступальну операцію на Донбасі, тому на різних ділянках фронту почалися запеклі бої. Тим часом у мережі вже почали з’являтися перші відео з місця бойових дій.

Кадрами поділилося видання "Апостроф" у своєму телеграм-каналі.

"Донбас зараз", — йдеться у підписі до відео.

На ролику видно кілька потужних вибухів, а також чутно звуки стрілянини. Де відбувалася зйомка, не вказується.

Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявляв, що окупанти перейшли у наступ майже по всій лінії фронту у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Крім того, він зазначив, що росіянам вдалося прорватися лише на одній ділянці та захопити місто Кремінна на Луганщині.

Водночас голова Луганської ОДА Сергій Гайдай зазначив, що бої також йдуть у Рубіжному та Попасній, у зв’язку з чим він закликав мешканців області евакуюватись у безпечне місце, поки ще є така можливість.

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні заявив, що росіяни розпочали битву за Донбас, до якої вже давно готувалися. Втім, за його словами, звільнення усієї території України від окупантів є лише питанням часу.

Теги:
#Україна #Росія #Донбас
Армія рф в Україні
Україна
росія намагається атакувати Донбас по всіх фронтах: з’явилося перше відео
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