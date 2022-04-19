россия пытается атаковать Донбасс по всем фронтам: появилось первое видео

Ситуация на Донбассе обострилась

В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска начали наступательную операцию на Донбассе, поэтому на разных участках фронта начались ожесточенные бои. Тем временем в сети уже начали появляться первые видео с места боевых действий.

Кадрами поделилось издание Апостроф в своем телеграм-канале.

"Донбасс сейчас", — говорится в подписи к видео.

На ролике видно несколько мощных взрывов, а также слышны звуки стрельбы. Где происходила съемка не указывается.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что оккупанты перешли в наступление почти по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Кроме того, он отметил, что россиянам удалось прорваться лишь на одном участке и захватить город Кременная на Луганщине.

Вместе с тем глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что бои также идут в Рубежном и Попасной, в связи с чем он призвал жителей области эвакуироваться в безопасное место, пока еще есть такая возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении заявил, что россияне начали битву за Донбасс, к которой уже давно готовились. Впрочем, по его словам, освобождение всей территории Украины от оккупантов является лишь вопросом времени.