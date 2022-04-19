Укр

россия пытается атаковать Донбасс по всем фронтам: появилось первое видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
134
Армия рф в Украине Новость обновлена 19 апреля 2022, 03:49
Армия рф в Украине

Ситуация на Донбассе обострилась

В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска начали наступательную операцию на Донбассе, поэтому на разных участках фронта начались ожесточенные бои. Тем временем в сети уже начали появляться первые видео с места боевых действий.

Кадрами поделилось издание Апостроф в своем телеграм-канале.

"Донбасс сейчас", — говорится в подписи к видео.

На ролике видно несколько мощных взрывов, а также слышны звуки стрельбы. Где происходила съемка не указывается.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что оккупанты перешли в наступление почти по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Кроме того, он отметил, что россиянам удалось прорваться лишь на одном участке и захватить город Кременная на Луганщине.

Вместе с тем глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что бои также идут в Рубежном и Попасной, в связи с чем он призвал жителей области эвакуироваться в безопасное место, пока еще есть такая возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении заявил, что россияне начали битву за Донбасс, к которой уже давно готовились. Впрочем, по его словам, освобождение всей территории Украины от оккупантов является лишь вопросом времени.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс
Армия рф в Украине
Украина
россия пытается атаковать Донбасс по всем фронтам: появилось первое видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Армия рф в Украине
россия пытается атаковать Донбасс по всем фронтам: появилось первое видео
Дата публикации
Категория
Российский ВПК может попасть под удар США
США начинают удушение российской военной промышленности: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Жмут и ищут слабое место": Зеленский заявил, что битва за Донбасс началась
Дата публикации
Категория
Дворец Медведчука
"Янукович и Пшонка нервно курят в сторонке": в особняке Медведчука нашли золотого жеребца (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские военные борются за Донбасс
Война - день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города