Россияне пошли в наступление на Луганщине: ситуация в области

В Рубежном и Попасной идут бои, другие населенные пункты области находятся под обстрелом

Оккупационные войска начали наступление в Луганской области и временно взяли под свой контроль Кременную.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Фейсбук.

По его словам, в Кременной остались около 3,5 тысячи человек, одна семья пыталась покинуть город на личном автомобиле, но попала под обстрел оккупантов и погибла.

"Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели", — отметил он.

Гайдай добавил, что в Рубежном и Попасной идут бои, а в Лисичанске погиб полицейский. Другие населенные пункты области находятся под обстрелами.

Вместе с тем он отметил, что в отступлении украинских войск никакой "зрады" нет, поскольку проходит тактическое отступление для перегруппировки.

Как сообщалось ранее, местные власти в Луганской области ранее призвали население эвакуироваться пока не стало слишком поздно, а пути для вывода мирных жителей не оказались отрезаны.

Стоит отметить, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что те войска, которые стянули россияне на Донбасс, являются их последними оперативными резервами, то есть последними солдатами, способными проводить наступление.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказал убеждение, что битва за Донбасс решит исход всей войны.