Зеленский: Украина не обменяет Донбасс на окончание войны

Президент считает, что "битва за Донбасс" решит дальнейшую судьбу войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отказываться от территорий Донбасса, чтобы закончить военное вторжение российской армии, которое длится уже 53-й день.

Об этом говорилось в интервью украинского президента американскому телеканалу CNN.

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По словам Зеленского, украинская армия будет бороться за Донбасс до победного, ведь это сражение может определить дальнейшую судьбу российско-украинской войны.

"Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что это сражение… оно может повлиять на ход всей войны", — сказал он.

Президент Украины считает, что если врагам удастся захватить Донбасс, они снова могут атаковать Киев.

"Поэтому мы понимаем, что то, что мы их отбили, и они ушли, и они убегали от Киева — с севера, из Чернигова и с этого направления — это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше в Киев", — добавил Зеленский.

Напомним, что после отступления из Киевской, Черниговской и Сумской областей российские оккупанты не оставляют попыток взять Донбасс. Судя по данным карт, вражеская армия продолжает атаковать Рубежное, Попасную и Марьинку, обстреливая из артиллерии населенные пункты и позиции на востоке страны. Оккупанты также пытались атаковать со стороны Изюма в сторону Славянска и Барвенкового.

Ранее "Телеграф" сообщал, что битвы за Донбасс избежать не удастся. Более того, для Украины она – возможность обескровить противника, освободить территории и получить несколько лет мира. Такое мнение озвучил глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.