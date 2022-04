ВСУ отбили атаку под Изюмом, росвойска продолжают обстрел: свежая карта боев в Украине

Основные атаки россиян проходят в четырех регионах страны.

Пока в непокоренном Мариуполе людей принуждают работать за еду на оккупированной части города, российские войска продолжают атаковать вдоль линии фронта на изюмском и северодонецком направлении.

Как сообщают аналитики The Institute for the Study of War, небольшие групп российских войск не добиваются успеха, линия обороны не прорвана, несмотря на атаки. Они отмечают, что российские войска продолжают перебрасывать без оперативной паузы.

Армия рф продолжает атаковать Рубежное, Попасную и Марьинку, обстреливая из артиллерии населенные пункты и позиции на востоке страны. Они также пытались атаковать со стороны Изюма в бок Славянска и Барвенково.

Напряженная ситуация на юге и востоке

Мариуполь

Украинские защитники города продолжают сопротивление, несмотря на применение россией дальних бомбардировщиков. Российские войска будут пытаться атаковать украинских военных из тяжелой артиллерии, поскольку атака рф на земле не показала быстрого результата.

Карта боев в Мариуполе на 16 апреля

Харьковская, Донецкая и Луганская области

На Донетчине и Луганщине россия не прекращает обстрелы из артиллерии, атаковали Рубежное, Попасную, Марьинку. Росармия пыталась из Изюма атаковать Славянск и Барвенково, но их атаку отбили. Перемещение войск рф продолжается, а части Западного военного округа(6 общвойск.армии) и Северного флота (14 армейский корпус) поливают огнем Харьков. Они ударили по жилому району, в результате чего погибли как минимум 7 человек, среди которых — младенец.

Оперативная обстановка на востоке

Южное направление

Российская армия атаковала украинские позиции к западу от Херсона и обстреливает Николаев. Накануне там погибли 5 человек.

Карта боев на юге Украины

Автор картографической графики о войне в Украине @jominiw, считает, что нашим войскам нужно удержать Северодонецкий выступ, Харьков и вернуть Херсонскую область либо провести контрнаступление восточнее Харькова, для перерезания пути россиян к Белгороду, чтобы достичь стратегических целей. Он отмечает, что линия соприкосновения устроена таким образом, что можно не только атаковать центр, но и одно из крыльев российской оккупации.

Карта боев в Украине

Тем временем глава украинского государства Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне с россией.