россия впервые применила в Украине дальние бомбардировщики - детали от Минобороны
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Россияне бросают на Мариуполь смертоносное вооружение.
В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия впервые с начала войны совершила бомбовые удары дальними бомбардировщиками по территории Украины.
Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает Укринформ.
Сообщается, что рф использовала дальние бомбардировщики Ту-22М3 для удара по Мариуполю.
"Впервые с начала военной агрессии российские войска совершили бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Этот воздушный удар произошел по городу Мариуполь", — заявил Мотузяник.
Справка: Ту-22М3 — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. В эксплуатации с 1978 года и по настоящее время.
Ранее сообщалось, что российские пропагандисты "поймали" в Мариуполе генерала НАТО.
Напомним, украинские морпехи удачно вышли из окружения и присоединились к "Азову" в Мариуполе. Позднее командиры подразделений сделали совместное заявление. Недавно в росСМИ пропагандисты признались, почему уничтожили Мариуполь.
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