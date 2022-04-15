россия впервые применила в Украине дальние бомбардировщики - детали от Минобороны

Россияне бросают на Мариуполь смертоносное вооружение.

В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия впервые с начала войны совершила бомбовые удары дальними бомбардировщиками по территории Украины.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает Укринформ.

Сообщается, что рф использовала дальние бомбардировщики Ту-22М3 для удара по Мариуполю.

"Впервые с начала военной агрессии российские войска совершили бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Этот воздушный удар произошел по городу Мариуполь", — заявил Мотузяник.

Справка: Ту-22М3 — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. В эксплуатации с 1978 года и по настоящее время.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты "поймали" в Мариуполе генерала НАТО.

Напомним, украинские морпехи удачно вышли из окружения и присоединились к "Азову" в Мариуполе. Позднее командиры подразделений сделали совместное заявление. Недавно в росСМИ пропагандисты признались, почему уничтожили Мариуполь.