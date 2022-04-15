российские пропагандисты "поймали" в Мариуполе генерала НАТО: в сети истерика
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Странно, что в плен россиян не попал сам Байден.
В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские пропагандисты заявили, что поймали генерала НАТО в Мариуполе.
Об этом рассказал "журналист" Александр Сладков.
"Журналист Александр Сладков заявил, что в Мариуполе был взят в плен командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Роджер Л. Клотье и его доставляют в Россию. Официального подтверждения данной информации нет. У журнош**х трава посильнее, чем у Лаврова", — написал пользователь сети bamr69 в twitter.
В сети высмеяли подобные заявления пропагандиста:
Стоит отметить, что байка о том, что Клотье был захвачен в плен россиянами в Украине периодически всплывает в сети. 11 апреля reuters пришлось даже опровергать российский фейк.
Ранее сообщалось, что в ОРДЛО провалился план по принудительной мобилизации людей, ведь мужчины попросту отказываются воевать за "республики". К слову, в США считают, что война в Украине может продлиться до 2022 года. 15 апреля стало известно, что россияне потеряли в Украине дорогущий вертолет, который является командирской машиной армейской авиации.
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