Укр

российские пропагандисты "поймали" в Мариуполе генерала НАТО: в сети истерика

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
2001
Российские пропагандисты заявили, что генерал НАТО Роджер Клотье попал в плен в Мариуполе Новость обновлена 15 апреля 2022, 17:55
Российские пропагандисты заявили, что генерал НАТО Роджер Клотье попал в плен в Мариуполе

Странно, что в плен россиян не попал сам Байден.

В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские пропагандисты заявили, что поймали генерала НАТО в Мариуполе.

Об этом рассказал "журналист" Александр Сладков.

"Журналист Александр Сладков заявил, что в Мариуполе был взят в плен командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Роджер Л. Клотье и его доставляют в Россию. Официального подтверждения данной информации нет. У журнош**х трава посильнее, чем у Лаврова", — написал пользователь сети bamr69 в twitter.

В сети высмеяли подобные заявления пропагандиста:

Стоит отметить, что байка о том, что Клотье был захвачен в плен россиянами в Украине периодически всплывает в сети. 11 апреля reuters пришлось даже опровергать российский фейк.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО провалился план по принудительной мобилизации людей, ведь мужчины попросту отказываются воевать за "республики". К слову, в США считают, что война в Украине может продлиться до 2022 года. 15 апреля стало известно, что россияне потеряли в Украине дорогущий вертолет, который является командирской машиной армейской авиации.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Мариуполь #Война с Россией
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