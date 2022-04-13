В Мариуполе морпехи пробились к "Азову": Арестович сообщил детали

Город получил мощное подкрепление

В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие.

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Об этом советник главы Офиса президента написал на своей странице в соцсети в среду, 13 апреля.

По его словам, благодаря успешному, но крайне рискованному маневру, "азовцы" получили существенное подкрепление.

Что касается бойцов 36-й бригады, то им удалось избежать разгрома частями и получить дополнительные мощные возможности, фактически приобрести второй шанс, укрепив свой район обороны.

"Система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не теряем. Армия знает, что делает", — говорится в тексте публикации Арестовича.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне в сети появилась информация о том, что россия применила в Мариуполе химическое оружие. Однако в Министерстве обороны Украины пока не готовы официально подтверждать эти сведения. По словам представительницы ведомства Анны Маляр, путинские военные могли сбросить на украинский город фосфорные боеприпасы.