Реалии "русского мира": в Мариуполе боевики придумали новое издевательство над людьми

Россияне начали привлекать к "сотрудничеству" и боевиков "ДНР"

В Мариуполе Донецкой области, на котором россияне недавно "опробовали" новый вид вооружения, начали требовать от местного населения разгребать завалы, оставшиеся от города. Такое распоряжение поступило в исполнение после визита в полуразрушенный город главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

Информация появилась в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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Судя по прикрепленному фото, военные согнали на встречу с боевиком немало мирных жителей, позволив "миротворцу" раздавать обещания. Среди прочих громких заявлений Пушилина было заверение и в том, что Мариуполь "при нем" обязательно станет еще лучше прежнего. При этом он заявил, что пока еще "нужно потерпеть и выжить".

Пушилин в Мариуполе

"Одновременно с этим пошло принуждение для мужчин выходить на очистку завалов", — добавил Андрющенко.

Как объяснил чиновник, жителям обещают "платить" едой, ни о каких реальных деньгах речь и не идет. По словам Петра Андрющенко, этот момент хорошо показывает настоящие реалии "русского мира" — работать за возможность получить пропитание и не более.

Следует добавить, что раньше советник мариупольского мэра заявлял: людей также привлекают к уборке трупов сограждан с улиц. Вероятно, российские власти дали распоряжение максимально зачистить Мариуполь от следов своих зверств, дабы не повторилась ошибка с Бучей.

Добавим, что российская пропаганда продолжает распространять фейки о Мариуполе и событиях в городе. Так, недавно сеть поразила новая ложь росСМИ — о якобы поимке российскими военными генерала НАТО.