Половина домов без крыш, 70% - без окон: ВСУ освободили Рогань от российских захватчиков (фото)

Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт

Рогань, посёлок городского типа возле подвергающегося регулярным обстрелам Харькова, освобожден от российских оккупантов и возвращается к жизни, несмотря на значительные разрушения.

Об этом сообщил поздно вечером 15 апреля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов — 27. Много изуродованных жилых домов в селе Докучаевское", — сообщил он.

Рогань практически прилегает к Индустриальному району Харькова

Глава ОГА также опубликовал фото детского садика и школы со снарядами во дворах, а также воронок, на месте которых были дома.

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По словам Синегубова, местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера.

"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением", — проинформировал глава ОГА.

Он также сообщил, что из областного логистического центра власти доставляют продукты питания жителям разрушенного населенного пункта и уже было передано почти 2500 наборов.

Продуктовые наборы для жителей Рогани

"Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинскими флагами постепенно и совместными усилиями мы все отстроим!", — подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, по состоянию на вечер пятницы, 15 апреля, российские войска практически полностью оккупировали территорию Боровской ОТГ в Харьковской области.