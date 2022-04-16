Укр

Половина домов без крыш, 70% - без окон: ВСУ освободили Рогань от российских захватчиков (фото)

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Разрушенное село Рогань Новость обновлена 16 апреля 2022, 04:10
Разрушенное село Рогань

Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт

Рогань, посёлок городского типа возле подвергающегося регулярным обстрелам Харькова, освобожден от российских оккупантов и возвращается к жизни, несмотря на значительные разрушения.

Об этом сообщил поздно вечером 15 апреля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов — 27. Много изуродованных жилых домов в селе Докучаевское", — сообщил он.

Рогань практически прилегает к Индустриальному району Харькова
Рогань практически прилегает к Индустриальному району Харькова

Глава ОГА также опубликовал фото детского садика и школы со снарядами во дворах, а также воронок, на месте которых были дома.

Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения
Рогань, разрушения /
Рогань, разрушения /

По словам Синегубова, местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера.

"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением", — проинформировал глава ОГА.

Он также сообщил, что из областного логистического центра власти доставляют продукты питания жителям разрушенного населенного пункта и уже было передано почти 2500 наборов.

Продуктовые наборы для жителей Рогани
Продуктовые наборы для жителей Рогани

"Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинскими флагами постепенно и совместными усилиями мы все отстроим!", — подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, по состоянию на вечер пятницы, 15 апреля, российские войска практически полностью оккупировали территорию Боровской ОТГ в Харьковской области.

Теги:
#Харьков #Война #Разрушения #Рогань
Украинские военные и разбитая техника оккупантов
Украина
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне: сколько погибло и ранено украинских воинов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военные и разбитая техника оккупантов
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне: сколько погибло и ранено украинских воинов
Дата публикации
Категория
В Генштабе ВСУ показали разбитую российскую технику
ВСУ превратили колону оккупантов в металлолом и передали привет "неверующим" россиянам (видео)
Дата публикации
Категория
Боровая
Оккупационные войска продвинулись на Харьковщине: подробности
Дата публикации
Категория
Украина получит от Германии более миллиарда евро на помощь ВСУ
Германия раскошелится на оружие для ВСУ: подробности
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины