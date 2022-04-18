Битва за Донбас розпочалася: в ООС звітують про відбиття наступів ворога і завдані втрати

На жаль, ворогам вдалося захопити Кремінну на Луганщині.

В Україні на 54-й день війни російські окупанти спробували перейти у наступ майже по всій лінії фронту на Донбасі та Слобожанщині. Спроба наступу не обійшлася без серйозних втрат.

Про це у понеділок, 18 квітня, в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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За словами Данілова, ворожа армія змогла прорватися та захопити місто Кремінна на Луганщині та ще один населений пункт, назву якого не повідомив. Ситуація на Донбасі наразі складна і бойові дії будуть непростими.

"Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту на території Донеччини, Луганщини і Харківщини окупанти спробували прорвати нашу оборону. На щастя, наші військові тримаються. Тільки у двох місцях вони [росіяни] пройшли – це Кремінна і це ще одне невеличке місто", – повідомив секретар РНБО.

У Операції Об'єднаних Сил повідомили, що за день на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 7 ворожих атак та завдали суттєвих втрат російським окупантам.

Українські захисники на Донбасі знищили: 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком. Також було збито один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотники типу "Орлан-10".

Нагадаємо, що на думку голови Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергія Гармаша, битви за Донбас уникнути не вдасться. Ба більше, для України вона – можливість знекровити супротивника, звільнити території та отримати кілька років миру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна не відмовлятиметься від територій Донбасу, аби закінчити військове вторгнення російської армії. Про це заявив Володимир Зеленський.