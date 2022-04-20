Укр

"Не все там так просто": Арестович рассказал о боях за Кременную

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия рф в Украине Новость обновлена 20 апреля 2022, 03:11
Армия рф в Украине

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои

Группа оккупационных войск, которая хвасталась захватом Кременной (Луганская область) прекратила свое существование.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, наступление российских войск на Донбассе не имеет никакого успеха, однако отметил, что ситуация вокруг Кременной остается напряженной.

"Что касается Кременной, то, скажем так деликатно, не все там так просто. Вокруг нее идут бои", — отметил он.

Арестович говорит, что группа оккупантов "проскочила" через город и успела заявить о его взятии, однако теперь "ее больше нет".

Также он опроверг информацию о взятии россиянами города Марьинка, но сообщил, что оккупанты немного продвинулись в серых зонах на Донбассе.

"Им навешали и они отошли обратно", — сказал Арестович.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 апреля россияне перешли в наступление практически по всей линии фронта на Донбассе. В частности глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что бои идут в Рубежном и Попасной, в связи с чем он призвал жителей области эвакуироваться в безопасное место, пока еще есть такая возможность.

Теги:
#Украина #Россия #Луганская область #Донбасс #Кременная #Алексей Арестович
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