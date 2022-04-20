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Під Ізюмом застосували хімічну зброю? Арестович розкрив деталі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Поки що речовину визначити не вдалося, проте сам факт її застосування підтверджується Новина оновлена 20 квітня 2022, 07:00
Поки що речовину визначити не вдалося, проте сам факт її застосування підтверджується

Летальних випадків не зафіксовано

Днями в районі Ізюму, що на Харківщині, проти українських військовослужбовців росіянами було використано невстановлену хімічну речовину. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, серед постраждалих близько 12 наших солдатів, проте про смерті не повідомлялося.

Таку інформацію військовий експерт розповів у свіжому ефірі з Марком Фейгіним увечері 19 квітня.

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За словами Арестовича, у постраждалих зафіксовано проблеми з диханням, почервоніння очей та деякі інші симптоми, характерні для хімізброї.

"Тип визначити не можуть, тому що там немає лабораторій, які можуть швиденько прибігти та виміряти", — пояснив він, наголосивши, що озвучена ним інформація ще не є остаточною.

Відповідь на потрібне запитання починається по часу з 27:14.

Українська сторона продовжить з’ясовувати та уточнювати всі деталі подібної атаки.

Також Олексій Арестович додав, що, швидше за все, речовина не розпорошувалася з безпілотника, як це, ймовірно, було в Маріуполі. В Ізюмі, на думку експерта, використовувався якийсь зі штатних снарядів армії Росії, або ж окупанти могли вдарити по ємності з хлором чи аміаком.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про застосування хімічної зброї на території Маріуполя. У багатьох постраждалих були проблеми з нормалізацією дихання, почервоніння та сльозливість очей. Пізніше виявилося, що подібну атаку навіть анонсували на російському телебаченні.

У зв’язку з ймовірністю повторення подібних атак "Телеграф" публікував важливі відомості від МОЗ — як захиститися від різних хімречовин.

Теги:
#Харківська область #Хімічну зброю #Ізюм #Олексій Арестович
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