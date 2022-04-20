Окупанти примусово вивезли півмільйона українців до росії

Здебільшого українців відправляють на Сахалін та на північ росії

Російські окупанти з початку вторгнення в Україну примусово вивезли до депресивних регіонів своєї країни понад 500 тисяч українців, з яких 121 тисяча дітей.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН розповів постійний представник України Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

За його словами, окупанти насамперед відправляють українців на територію острова Сахалін та у північні області росії. При цьому їм видають документи, які забороняють залишати ці території протягом наступних двох років.

Кислиця каже, що ці дії росіян можна кваліфікувати як викрадення людей та вимагають рішучих дій із боку світової спільноти.

Також він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти створюють фільтраційні табори. Подібні розташовуються на лінії Мангуш-Микільське-Ялта та в Безіменному (Донецька область), там міститься близько 20 тисяч та 5-7 тисяч українців відповідно.

За словами представника України, подібне у нашій країні творили нацисти за часів Другої світової війни.

Як повідомлялося раніше, в ООН документально підтвердили інформацію про те, що в Україні через обстріл загинули понад дві тисячі мирних жителів. Водночас там зазначили, що ця цифра насправді значно вища, але підтвердити інформацію з місць, де продовжуються активні бойові дії, наразі не є можливим