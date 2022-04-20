Оккупанты принудительно вывезли полумиллиона украинцев в россию

В основном украинцев отправляют на Сахалин и на север россии

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину в принудительном порядке вывезли в депрессивные регионы своей страны более 500 тысяч украинцев, из которых 121 тысяча детей.

Об этом во время заседания Совбеза ООН рассказал постоянный представитель Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.

По его словам, оккупанты в первую очередь отправляют украинцев на территорию острова Сахалин и в северные области россии. При этом им выдают документы, которые запрещают им покидать эти территории в течение следующих двух лет.

Кислица говорит, что эти действия россиян можно квалифицировать как похищение людей и требуют решительных действий со стороны мирового сообщества.

Также он отметил, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты создают фильтрационные лагеря. Подобные располагаются на линии Мангуш-Никольское-Ялта и в Безыменному (Донецкая область), там содержится около 20 тысяч и 5-7 тысяч украинцев соответственно.

По словам представителя Украины, подобное в нашей стране творили нацисты во времена Второй мировой войны.

Как сообщалось ранее, в ООН документально подтвердили информацию о том, что в Украине из-за обстрелов погибли более двух тысяч мирных жителей. Вместе с тем там отметили, что эта цифра в реальности значительно выше, но подтвердить информацию из мест, где продолжаются активные боевые действия в настоящее время не представляется возможным