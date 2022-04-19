В ООН рассказали, сколько мирных украинцев погибло от рук оккупантов с начала вторжения

Реальные цифры могут быть намного выше

В ООН обновили данные о количестве жертв среди мирного населения Украины вследствие действий российских оккупационных войск.

Об этом сообщается в информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) от 18 апреля.

Сообщается, что с 24 февраля и по 17 апреля в Украине была подтверждена гибель 2072 мирных жителей, еще 2818 человек получили ранения.

Вместе с тем там подчеркнули, что на самом деле число потерь среди гражданского населения значительно выше, однако получение информации из мест, где велись или ведутся активные боевые действия осложнено, а многие из сообщений ожидают подтверждения.

Среди таких городов в УВКПЧ называют Мариуполь, Изюм и Попасная, где боевые действия еще продолжаются, а также Бородянку, где из-под завалов продолжают извлекать тела погибших украинцев.

Отмечается, что в большинстве случаев причиной гибели и ранений людей стало применение взрывных устройств с большой площадью поражения, среди которых тяжелая артиллерия, реактивные системы залпового огня и авиабомбы.

Среди погибших 537 взрослых мужчин и 327 женщин, пол еще 1039 пока не установлен. Также там отметили, что боевые действия унесли жизни 38 девочек и 60 мальчиков, пол еще 71 ребенка пока не установлен.

Как сообщалось ранее, иностранным журналистам удалось побывать в разрушенном Мариуполе и показать, как выглядит уничтоженный оккупантами завод имени Ильича. Кроме того, они показали, что на улицах до сих пор остается множество трупов погибших мирных жителей.