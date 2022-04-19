В ООН розповіли, скільки мирних українців загинуло від рук окупантів від початку вторгнення

Реальні цифри можуть бути набагато вищими

В ООН поновили дані про кількість жертв серед мирного населення України внаслідок дій російських окупаційних військ.

Про це повідомляється в інформації Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) від 18 квітня.

Повідомляється, що з 24 лютого та по 17 квітня в Україні було підтверджено загибель 2072 мирних жителів, ще 2818 людей отримали поранення.

Водночас там наголосили, що насправді кількість втрат серед цивільного населення значно вища, проте отримання інформації з місць, де велися або ведуться активні бойові дії, ускладнено, а багато з повідомлень очікують на підтвердження.

Серед таких міст в УВКПЛ називають Маріуполь, Ізюм та Попасну, де бойові дії ще продовжуються, а також Бородянку, де з-під завалів продовжують витягувати тіла загиблих українців.

Зазначається, що у більшості випадків причиною загибелі та поранень людей стало застосування вибухових пристроїв з великою площею ураження, серед яких тяжка артилерія, реактивні системи залпового вогню та авіабомби.

Серед загиблих 537 дорослих чоловіків та 327 жінок, стать ще 1039 поки не встановлено. Також там зазначили, що бойові дії забрали життя 38 дівчаток і 60 хлопчиків, стать ще 71 дитини поки не встановлено.

Як повідомлялося раніше, іноземним журналістам вдалося побувати у зруйнованому Маріуполі та показати, як виглядає знищений окупантами завод імені Ілліча. Крім того, вони показали, що на вулицях досі залишається безліч трупів загиблих мирних жителів.