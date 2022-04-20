путін знову змінив причину вторгнення росії в Україну

Представники російської влади уявляють себе великими "визволителями" і помічниками

У середу, 20 квітня, російський кривавий диктатор Володимир Путін заявив, що росія "була змушена" розпочати криваву війну в Україні. Винуватцем цього "примусу", звісно ж, політик назвав нашу державу, а також бої на Донбасі.

Про це повідомляють численні росЗМІ.

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За словами путіна, за вісім років війни на території, підконтрольній бойовикам "ЛНР", ситуація змінилася на гірший бік. Це диктатор пов’язує виключно з бомбардуваннями та артобстрілами, ніяк не згадуючи проросійських бойовиків.

"Метою цієї операції є допомога нашим людям, які проживають на Донбасі", — наголосив володимир путін.

При цьому, певна річ, ніхто не каже, що російська паспортизація на окупованих територіях почалася масово вже через кілька років після спроб росії захопити Донецьку та Луганську області.

Натомість тепер путін, який ще до вторгнення підписав закон про визнання "незалежності" так званих "Л-ДНР", має намір зробити все, щоб "нормалізувати життя людей на Донбасі".

Ймовірно, саме нормалізацією в його очах є нинішнє знищення Маріуполя, де вціліло лише 5-10% інфраструктури, а цивільні, які вижили, змушені переховуватися разом із військовослужбовцями.

Також додамо, що раніше глава МЗС рф сергій лавров говорив про зовсім іншу причину початку війни в Україні. На думку чиновника, цьому сприяло самозадоволення західних країн після закінчення Другої світової.