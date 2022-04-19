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лавров озвучив нову дивну причину війни в Україні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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сергій лавров Новина оновлена 19 квітня 2022, 13:58
сергій лавров

Міністр закордонних справ рф висловився про "самовдоволення країн Заходу"

Міністр закордонних справ рф сергій лавров назвав чергову причину так званої "спецоперації" в Україні. Нібито вторгнення до сусідської країни полягає у самовдоволенні країн Заходу після закінчення Другої світової війни.

Про це він заявив у інтерв’ю India Today.

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"Справжня причина — самовдоволення багатьох країн після закінчення Другої світової війни, коли наші західні колеги під керівництвом США назвали себе переможцями і, порушуючи їхні обіцянки, радянському та російському керівництву почали підсовувати НАТО на схід", — сказав лавров.

Крім того, глава МЗС рф заявив, що НАТО, яка є оборонним союзом, загрожує безпеці росії.

"Ви накачуєте Україну зброєю. І, звичайно, останній розвиток подій, оскільки це все взаємопов’язано, — Україна стала плацдармом для розширення НАТО", — сказав лавров.

Нагадаємо, що путін в лютому заявив про переведення ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності. Експерти не заперечують ймовірності того, що кривавий диктатор ризикне натиснути на "червону кнопку".

Існує ймовірність, що заряд буде розрахований не на Україну, а на будь-яку державу НАТО. Найбільш підходящим об’єктом для подібної атаки експерти вважають Польщу.

Теги:
#Україна #НАТО #Війна #Сергій Лавров
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