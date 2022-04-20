Міста вже немає: у Зеленського пояснили, чи буде обмін Медведчука здачею Маріуполя

Росіяни хочуть знищити Маріуполь, бо місто символізує незламність України

Обмін політика Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, на мирних жителів і військовослужбовців Маріуполя є цілком прийнятним варіантом розвитку подій. За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, це не буде здачею міста, це — порятунок тих, хто досі залишився живим.

Докладніше чиновник розповів в інтерв’ю "НВ", передає "Телеграф".

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Подоляк стверджує, що на сьогодні від інфраструктури Маріуполя залишилося лише 5-10%, придатної хоч для якогось життя. Однак це місто залишається українським, як і будь-який інший населений пункт, що знаходиться в тимчасовій окупації, і ніхто здавати їх росії не збирається.

"Херсон, Генічеськ, Нова Каховка — це все наші міста, 90% людей там наших. […] Адже ми не вважаємо, що ми ці міста їм подарували, віддали? Ми їх заберемо назад. Так само і з Маріуполем", — стверджує Михайло Подоляк.

На думку радника голови ОП, зараз головне, щоб залишилися живими люди, які зараз перебувають у жахливих умовах уже не перший місяць. І якщо для цього їх потрібно евакуювати, таку операцію слід провести. Подоляк наголошує, що це не означає "віддати Маріуполь під контроль росії".

Також Подоляк наголосив, що нинішня агресія російської армії щодо Маріуполю пов’язана з нацистським світоглядом путінської влади. За час війни Маріуполь став символізувати непохитність української держави.

"Для них символ незламності потрібно знищити під корінь — стерти з лиця Землі Маріуполь", — пояснив усі бомбардування та обстріл міста Подоляк.

Згідно з новими картами бойових дій ситуація в Маріуполі справді є критичною — українських військовослужбовців намагаються всіляко затиснути в кут, щоб зламати останній опір міста.

Напередодні росіяни навіть скинули найпотужнішу боєголовку на одну з лікарень Маріуполя, що досі вціліли, — у будівлі перебувало багато цивільних, а також поранених військовослужбовців. При цьому українські захисники продовжують вести точкові бої, знищуючи російську техніку.