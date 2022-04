росія тисне на "гарячі" точки фронту, Маріуполь хочуть зламати: свіжі карти боїв

Українці гідно тримають удар по всіх точках дотику на фронті

Станом на ранок 20 квітня, 56-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, одним із основних напрямків активних бойових дій залишається окупований Маріуполь. Незважаючи на те, що напередодні місто зазнало цинічного та масштабного бомбардування, українці продовжують чинити опір, відтягуючи на себе увагу армії рф від багатьох інших важливих точок фронту.

Таких висновків дійшли фахівці The Institute for the Study of War, публікуючи актуальні карти військових зіткнень в Україні.

За заявою багатьох чиновників і українських, і російських, на Донбасі вже розпочалася нова фаза протистояння цієї повномасштабної війни. Ворог намагається "пробивати" собі коридори між зосередженням українських військ, проте бажаного результату досягти виходить далеко не завжди.

Однією з пріоритетних цілей росії продовжує бути напівзруйнований Маріуполь. Це відкрито повідомляють бойовики "ДНР". Як відомо, за добу 19 квітня по місту, зокрема по лікарні в районі комбінату "Азовсталь", було завдано кілька великих ударів — на будівлі скидали авіабомби. При цьому українські військовослужбовці, як і раніше, намагаються чинити опір, який взагалі можливий за подібних умов.

Зазначається, що росЗМІ продовжують "годувати" населення фейковими фото щодо захоплення частини приміщень "Азовсталі". Насправді ж росіяни вимагають від "Азова" та залишків інших підрозділів здатися в полон, чого наші хлопці, звичайно, робити не збираються. Найближчим часом ситуація в Маріуполі, ймовірно, лише погіршиться.

На Донбасі активно ведеться наступ із боку супротивника. Особливо від таких дій страждають жителі Попасної, Рубіжного, Сєверодонецька та Лисичанська. При цьому напередодні українській армії вдалося провести відмінну контратаку, що за одним із напрямків дозволило відкинути росіян на кілька кілометрів та звільнити кілька сіл.

По Харківському напрямку також зберігається значний напрямок. Головна мета окупантів — просунутися на південний схід, щоб отримати можливість підтримати свої підрозділи на Луганщині. Частково під окупацією знаходяться кілька населених пунктів на північно-західному напрямку від Харкова. Триває обстріл Ізюма та найближчої території.

Південна частина фронту також активізується дедалі більше, особливо на Херсонщині. Передбачається, що основною метою противника є захист самого Херсона від ймовірних контратак української армії. Також росіяни активно переміщуються на території Запорізької області, концентруючи свої сили поряд із Пологами — щоб відрізати ЗСУ можливість масивно наступати.

