"Росіяни зігнали майже все, що здатне воювати": Зеленський розповів, чого Україні не вистачає для перемоги

Україні необхідно більше зброї для повної деокупації своєї території

Окупанти залучили для війни з Україною практично всю свою боєздатну армію, зараз вона або вже введена на територію нашої країни, або перебуває у прикордонних областях.

Про це у своєму традиційному відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Зараз на території нашої держави та у прикордонних районах росії зосереджена практично вся боєздатна частина армії окупантів, вони зігнали проти України майже всіх та майже все, що здатне з нами воювати", — сказав він.

За його словами, українські військовослужбовці перевершують окупаційні сили в тактиці та мудрості, а якби наша країна мала зброю, яка їй необхідна, то вона вже завершила б цю війну.

"Ми вже повернули б світ і звільнили нашу територію", — додав Зеленський.

Також він відзначив стійкість ЗСУ та українського народу, що, за словами президента, є наочною демонстрацією того, що у глобальних рейтингах українська армія має перебувати вище за російську.

Як повідомлялося раніше, у США підтвердили, що Україна отримала перші винищувачі від країн Заходу.

Водночас лідери Великобританії, США та Канади заявили, що незабаром наша країна отримає від них ще більшу важку артилерію.

Крім того, про постачання бронетехніки повідомили Нідерланди, а Румунія схвалила передачу зброї із резервів Міноборони.