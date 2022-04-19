У США назвали кількість російських окупантів, які перебувають в Україні

В Україні залишається значна кількість військ окупантів

Окупанти ввели на територію України 76 батальйонних тактичних груп (БТГ), а ще 22 перебувають у сусідніх областях росії і, швидше за все, будуть використані як підкріплення під час спроб наступу на Донбасі.

Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на заяву офіційної особи оборонного відомства США.

Повідомляється, що 11 із присутніх в Україні БТГ було запроваджено останні кілька днів.

У Пентагоні також зазначили, що приблизно дюжина з них залучена до штурму Маріуполя, а місто зазнає масованих обстрілів з використанням артилерії та авіації.

Якщо росіянам вдасться захопити Маріуполь, це дозволить перекинути значні сили на інші напрями на Півдні та Сході України, каже він.

"Це велике "якщо", тому що українці все ще дуже й дуже вперто борються за Маріуполь", — додав він.

Також представник Пентагону зазначив, що росія ще зберігає "деякий потенціал" для проведення десантної операції в Чорному морі, проте ознак її підготовки поки не спостерігається.

Довідка: БТГ у російській армії зазвичай складається з 600-800 солдатів і офіцерів, 10 танків та близько 40 БМП.

Як повідомлялося раніше, окупанти почали наступ на Донбасі та змогли взяти під свій контроль Кремінну, що на Луганщині. Водночас влада Луганщини закликала мирних жителів евакуюватися в безпечне місце, поки що є така можливість.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни посилили наступальну активність на Півдні та Сході України, а їхні атаки стали більш продуманими. Водночас він наголосив, що російським військам в Україні це не допоможе.