В США назвали количество российских оккупантов, которые находятся в Украине

В Украине остается значительное количество войск оккупантов

Оккупанты ввели на территорию Украины 76 батальонных тактических групп (БТГ), а еще 22 находятся в соседних областях россии и, скорее всего, будут использованы в качестве подкреплений во время попыток наступления на Донбассе.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление официального лица оборонного ведомства США.

Сообщается, что 11 из присутствующих в Украине БТГ были введены в последние несколько дней.

В Пентагоне также отметили, что примерно дюжина из них задействована в штурме Мариуполя, пока город подвергается массированным обстрелам с использованием артиллерии и авиации.

Если россиянам удастся захватить Мариуполь, то это позволит перебросить значительные силы на другие направления на Юге и Востоке Украины, говорит он.

"Это большое "если", потому что украинцы все еще очень и очень упорно борются за Мариуполь", — добавил он.

Также представитель Пентагона указал, что у россии еще сохраняется "некоторый потенциал" для проведения десантной операции в Черном море, однако признаков ее подготовки пока не наблюдается.

Справка: БТГ в российской армии обычно состоит из 600-800 солдат и офицеров, 10 танков и около 40 БМП.

Как сообщалось ранее, оккупанты начали наступление на Донбассе и смогли взять под свой контроль Кременную, что в Луганской области. Вместе с тем власти Луганщины призвали мирных жителей эвакуироваться в безопасное место, пока еще есть такая возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне усилили наступательную активность на Юге и Востоке Украины, а их атаки стали более продуманными. Вместе с тем он отметил, что российским войскам в Украине это не поможет.