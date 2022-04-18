Медведчук запропонував путіну обміняти його на захисників Маріуполя — відеозвернення

У заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів

Нардеп від забороненої ОПЗЖ та кум російського президента Віктор Медведчук, якого днями спіймала СБУ, запропонував Володимиру Путіну обміняти його на захисників Маріуполя.

Про це повідомив речник СБУ Ахтем Дехтяренко, опублікувавши відповідне відео.

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"Я, Медведчук Віктор, хочу звернутися до президента російської федерації володимира путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників і мешканців Маріуполя, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", — сказав Медведчук у зверненні.

"Агресія росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію рф та свідомо руйнують місто", — нагадали в СБУ.

При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку "Азов" та 36ої бригади морської піхоти.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що СБУ спіймала Медведчука. Примітно, що у момент затримання скандальний політик був одягнений у військову форму. Пізніше в мережі з’явилося відеозвернення Оксани Марченко до Зеленського та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. До речі, президент України хоче обміняти нардепа на полонених солдатів.

Додамо, що Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Депутат перебував під домашнім арештом, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну він втік. Марченко покинула Україну ще до початку повномасштабної агресії росії.