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"Азов" показав, як ефектно знищує росіян у Маріуполі зі зброї, отриманої від Німеччини (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ЗСУ продовжують нищити російських окупантів Новина оновлена 19 квітня 2022, 16:48
ЗСУ продовжують нищити російських окупантів

Українських військових забезпечили потужною зброєю.

Бійці полку "Азов" продовжують нищити російських окупантів у заблокованому Маріуполі, де йдуть запеклі бої.

У вівторок, 19 квітня, українські воїни поділилися кадрами блискучого знищення ворожого БТР.

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На відео боєць окремого загону спеціального призначення "Азов" одним пострілом знищує бронетранспортер російських окупантів.

Як зазначив журналіст Петро Шуклінов, чудо-зброя в руках українського бійця — ручний протитанковий гранатомет MATADOR німецько-сінгапурського виробництва. За його словами, тисячі одиниць таких РПГ поставила в Україну Німеччина у якості допомоги й зупинятись вона не планує.

Гранатомет Matador
Гранатомет Matador
  • MATADOR — одноразовий 90-міліметровий ручний протитанковий гранатомет, розроблений у співпраці Ізраїлю та Сінгапуру. Боєголовка РПГ ефективна як проти броні автомобіля, так і проти цегляних стін. Зброя має невелику віддачу, що робить її безпечною для роботи в обмеженому просторі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина має намір значно посилити можливості ЗСУ, виділивши на потреби українських захисників більше мільярда євро.

Водночас депутат Бундестагу Маркус Фабер підтвердив, що Німеччина розпочне постачання важкої техніки в Україну.

Поки невідомо, про яку зброю йдеться, проте компанія Rheinmetall вже заявила про готовність поставити в нашу країну танки Leopard 1 та БМП Marder. Разом з тим компанія Krauss-Maffei Wegmann запропонувала закупити САУ Panzerhaubitze 2000 на суму 1,7 млрд євро.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Азов
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