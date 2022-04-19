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Наступ окупантів на Донбасі: опубліковано свіжу карту боїв в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Війна в Україні Новина оновлена 19 квітня 2022, 16:10
Війна в Україні

ВСУ стримують ворога, який знову пішов у наступ.

У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф англійська розвідка показала свіжу карту бойових дій в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівняно з 18 квітня.

Карта боїв в Україні за 19 квітня.jpg
Карта боїв в Україні за 19 квітня.jpg
Карта боїв в Україні за 18 квітня.jpg
Карта боїв в Україні за 18 квітня.jpg

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому та Таврійському напрямах російські окупанти активізували наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення. Основні зусилля супротивника зосереджені на прорив оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій реактивної та ствольної артилерії.

На Слобожанському напрямку противник певним складом сил продовжує часткове блокування Харкова. За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області.

На Южнобузькому напрямі основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінкордонів Херсонської області.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що розпочалася битва за Донбас. Наступного дня глава мід рф Сергій Лаврів повідомив про початок нової фази спецоперації в Україні.

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#Україна #Війна з Росією
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