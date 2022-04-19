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У путіна заявили про початок нової фази "спецоперації" в Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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лавров не приховує планів російської армії щодо Донбасу Новина оновлена 19 квітня 2022, 12:51
лавров не приховує планів російської армії щодо Донбасу

Загарбники говорять про новий виток кровопролитної війни

У росії звітували про початок нової фази "спецоперації", якою путінські чиновники прикривають повномасштабну війну в Україні та звірства своїх солдатів проти мирних громадян. Про це заявив керівник Міністерства оборони рф сергій лавров у вівторок, 19 квітня.

Новину повідомили росЗМІ, пише "Телеграф".

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Інформація пролунала від чиновника під час спілкування із журналістами телеканалу India Today. Серед іншого лавров підкреслив, що армія росії перейшла в нову фазу війни, швидше за все, маючи на увазі масштабний наступ на Донбасі. Такий розвиток ситуації прогнозувався багатьма військовими експертами.

Будь-якої іншої конкретики щодо "другої фази" лавров не озвучив.

Слід додати, що серед інших пропагандистських тез від сергія лаврова також прозвучали запевнення про те, що Москва не має необхідності у "зміні режиму" в Україні. На його думку, українці самі мають вирішувати, яка влада має бути у їхній державі. При цьому, очевидно, російський дипломат замовчує про підготовку "референдуму" про проголошення "Херсонської народної республіки", яка проходить під дулами автоматів солдатів армії Росії.

Нагадаємо, що після невдачі із захопленням Києва та інших північних областей росія відвела війська, які за кілька днів перекинули на Донбас. Днями перегрупування ворожої армії було закінчено. Про те, що вирішальна та масштабна битва за Донецьку та Луганську області розпочалася, повідомив напередодні і президент України Володимир Зеленський.

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#Україна #Росія #Війна #Міноборони РФ #Сергій Лавров
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