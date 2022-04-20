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У путіна захотіли "компенсації" втрат через санкції

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Спікер Держдуми рф Володін сподівається отримати відшкодування Новина оновлена 20 квітня 2022, 11:50
Спікер Держдуми рф Володін сподівається отримати відшкодування

Окремі росіяни при владі досі переконані, що "їм усі винні"

У росії почали визнавати серйозний удар по економіці, який завдають західні санкції, і заїкнулися про необхідність отримання "компенсацій" за такі втрати. Такою заявою "розродився" глава Держдуми рф В’ячеслав Володін на тлі підготовки Європою чергового, вже шостого пакета економічних обмежень проти Москви.

Свою позицію політик висловив на особистому Telegram-каналі у середу, 20 квітня.

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На його думку, санкції, якими наразі намагаються зупинити росію, є незаконними.

"До цієї теми ми ще повернемося і порахуємо шкоду, яку ви завдали нашій економіці. Вам доведеться у будь-якому разі її компенсувати, — вважає Володін. — Як і коли — питання часу".

Загалом до такого висловлювання його підштовхнуло рішення деяких країн Євросоюзу відмовитися від споживання російських нафти та газу. За словами В’ячеслава Володіна, для Росії це не дуже велика проблема, адже нібито є й інші країни, які готові придбати ці енергоресурси.

Також кремлівський політик витіювато розповідає європейцям, що саме вони винні у всьому, що відбувалося, а раніше взагалі жили "безтурботно за рахунок росії". Також Володін підкреслив, що Росія начебто є державою, яка готова до викликів, тому з усіма санкціями впорається.

Нагадаємо, що санкційні обмеження не є порожнім звуком. Так, раніше стало відомо, що російські підприємства машинної і не тільки промисловості втратили постачання важливої сировини. Через це може постраждати одразу кілька важливих економічних сфер.

Також "Телеграф" писав, що також у Росії почалися проблеми на заводах, які виробляють озброєння для путінської армії. Проблема проста – практично всі комплектуючі постачалися з інших країн, а зараз постачання перекрито.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Держдума РФ #В'ячеслав Володін
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