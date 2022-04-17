Санкції працюють: росія призупинила виробництво важливої зброї

У російської армії намітилися нові проблеми

Російський "Улянівський механічний завод" (УМЗ) зупинив виробництво через відсутність можливостей отримати імпортні компоненти.

Про це проінформувала пресслужба ГУР Міноборони у своєму телеграм-каналі.

У відомстві нагадали, що цей завод виробляє радіолокаційне обладнання та засоби ППО для сухопутних військ Росії. Зокрема, серед продукції підприємства ЗРК "Бук", "Куб" та "Тунгуска".

Проблеми заводу почалися після початку вторгнення російських військ в Україну. Якщо раніше більшу частину електроніки та компонентів подвійного призначення він отримував із Німеччини, то тепер співпрацю було зупинено.

Співробітники підприємства запевняють, що у виробництві "не використовують майже нічого російського", а тому продовжувати виробництво вони не можуть.

Керівництво вже шукає можливості знайти альтернативні способи постачання компонентів, наприклад, через Казахстан, однак це призведе до додаткових витрат, які завод собі дозволити не може.

Поки проблеми вирішено не було, співробітникам запропонували вибір: піти у неоплачувану відпустку або ж вирушати воювати в Україну як оператори систем ППО "Бук".

Як повідомлялося раніше, через санкції росія залишилася практично без джерел літію, яке використовується у виробництві батарейок та акумуляторів. В цей час залишилася можливість отримувати його з Болівії, але в Москві побоюються, що і це джерело сировини буде закрито.