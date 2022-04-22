Окупанти беруть під контроль ще одне українське місто

Ситуація на Херсонщині стає все більш напруженою

З суботи, 23 квітня, в Олешках, що на Херсонщині, російські загарбники намагатимуться встановити військову комендатуру. За словами мера міста Євгена Рищука, напередодні Великодня росіяни збираються взяти на себе "контроль та відповідальність" за населений пункт.

Про це Рищук повідомив на Facebook у своєму традиційному зверненні до місцевих жителів 22 квітня.

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Наявні у Рищука джерела стверджують, що зараз російські військові в посиленому режимі шукають зрадника, який би погодився "очолити" Олешки. Конкретних прізвищ мер поки не називає — каже, що не було озвучено.

"Дивіться, у комендантську годину зайвий раз не ходіть, щоб не було неприємних наслідків", — попередив Євген Рищук, наголошуючи на небезпеці подібного "сусідства" з окупантами.

Також чиновник зазначив, що у місті вже можна помітити окремі патрулі, представлені російськими загарбниками.

Додамо, що Олешки знаходяться зовсім поруч із Херсоном — лише за 18 кілометрів їзди на автомобілі.

Олешки на карті України

Подібні новини є підтвердженням того факту, що окупанти всерйоз "взялися" за південний напрямок фронту, мабуть, сподіваючись відвернути увагу ЗСУ від Донбасу. Свіжі карти боїв свідчать про активізацію росіян під Херсоном, доки з обласного центру неможливо виїхати.

Також все частіше з’являються новини про підготовку до проведення псевдореферендуму за створення "Херсонської народної республіки" — дату "голосування" перенесли вже вкотре.