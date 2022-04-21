Окупанти на Херсонщині знову змінили дату "референдуму": подробиці

Дату "голосування" за так звану "ХНР" знову перенесли

Російські окупанти на Херсонщині у пришвидшеному темпі працюють над тим, щоб провести так званий "референдум" щодо створення "ХНР". Розвідка переконана, що незаконна "адміністрація" планує його на 1 травня, хоча раніше була інформація про 27 квітня.

Про це у четвер, 21 квітня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що на цей час на тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошена влада оголосила мобілізацію чоловіків. Очевидно, що робиться це для того, аби поповнити ряди російської армії, яка зазнала серйозних втрат особового складу.

Генштаб повідомляє, що 1 травня окупанти планують провести так званий "референдум". До цього йшла мова про 27 квітня, однак дату знову змінили. Примітним є той факт, що 20 квітня, у дворі власного будинку застрелили помічника окупантів Валерія Кулешова. Його небезпідставно підозрювали у причетності до проведення нелегітимного референдуму за створення "Херсонської народної республіки".

Також стало відомо про намір окупантів провести на тимчасово окупованих територіях Херсонщини "перепис населення". Попередньо відомо, що він запланований на період з 2 по 10 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як насправді живеться українцям у тимчасово окупованому Херсоні і що за настрої там переважають. Щонайважливіше, нескореного духу місцевого населення росіянам зламати не вдалося.