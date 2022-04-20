Обстановка напружена, але дух незламний: як Херсон виживає в окупації

У місті чути звуки війни.

У Херсон, де окупанти за допомогою псевдореферендуму хочуть створити "ХНР", не завозять продукти та ліки, а магазини порожні.

Про це "Телеграфу" розповів місцевий мешканець.

Чоловік повідомив, що в окупованому з перших днів війни місті наразі все "плюс-мінус" спокійно. На в’їзді до обласного центру стоять блокпости, через це до Херсона не завозять харчові продукти та ліки. У самому місті працюють лише ринки, а магазини вже спустошені. Люди з’являються на вулиці тільки для того, щоб скупитися, а в самому місті панує напружена атмосфера через велике скупчення російської техніки та солдатів.

"Дух у людей незламний", — розповів мешканець Херсона, зазначивши, що ситуація в області складніша, адже там точаться бої. У місті навіть чути звуки ракет, "Градів" та автоматних черг.

Раніше "Телеграф" розповідав дивовижну історію сім’ї, яка врятувалася з Херсона на скутері. Нагадаємо, що у місті розстріляли посібника загарбників. Убитий міг стати керівником окупаційної "міліції" у Херсоні. До речі, днями повідомлялося, що росіяни можуть влаштувати провокацію у Херсоні.